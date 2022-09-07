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تراجع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 6:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 6:00 ص

انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها اليوم الأربعاء في سبعة أسابيع، حيث ينتشر الفيروس بوتيرة بطيئة.

وسجلت البلاد 85 ألفا و540 إصابة جديدة بالفيروس، بما في ذلك 343 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 23 مليونا و791 ألفا و961 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتشهد أعداد الإصابات اليومية انخفاضا بعد أن بلغت ذروتها عند نحو 180 ألفا في منتصف أغسطس في أحدث ظهور للفيروس، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت كوريا الجنوبية 56 حالة وفاة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27249 حالة.

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