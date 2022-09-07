 الرئيس السيسي يهنئ جون كيري: كلمته ملهمة وموضوعية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ جون كيري: كلمته ملهمة وموضوعية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:13 م

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، على كلمته الملهمة والمسؤولة والموضوعية.

وشكر في كلمة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مساء الأربعاء، المبعوث الأمريكي على تقديره لحجم التحدي والإرادة للمشاركة في مجابهة هذا التحدي، الخاص بتغير المناخ.

وأضاف: «نتطلع لمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التكيف والتخفيف في التغير المناخي بإفريقيا، خاصة إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة الصرف الصحي وتدوير المخلفات».


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