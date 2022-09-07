الانتخابات الكويتية تغلق باب الترشح لعضوية مجلس الأمة

أغلقت إدارة شئون الانتخابات الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، باب الترشح للأعضاء لمجلس الأمة الكويتي على 376 مرشحا بينهم 27 امرأة، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إقامتها في 29 من شهر سبتمبر الحالي.

وكانت إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية قد افتتحت في 29 أغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) لمدة 10 أيام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي، على أن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب الكويتي).

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الداخلية الكويتية، العقيد صلاح الشطي، أن لجنة فحص طلبات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية تعمل بشكل يومي لإنجاز العمل المطلوب منها وسترفع تقريرها النهائي لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الكويتي خلال الأيام القليلة المقبلة حول حالات وأسباب شطب مرشحين إن وجدت.

وتم تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمسة دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.