سعاد صالح: الله أعطى حقوقا كثيرة للمرأة في القرآن وطغينا عليها بالقوانين

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأسرة مكونة من أبوة وأمومة وبنوة وأخوة، والوعاء الذي يشمل الإنسانية، مستشهدة بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن «الله لحكمته خلق الذكر والأنثى، وجعل لكل منهما دور في الحياة»، مشيرة إلى أن دور الرجل الشقاء والكد والكسب خارج المنزل؛ لأنه ملزم بالنفقة على الأسرة.

ولفتت إلى أن «الوضع الأصلي والخصائص التي خلق الله المرأة عليها، مرتبطة بالتعامل مع العواطف وتربية الأبناء والرضاعة والنظافة وكل شيء»، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها لا تحرم المرأة من العمل.

واستشهدت على دور الرجل بقوله تعالى: «إنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى* وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى»، وعلى دور المرأة بقوله تعالي: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ».

وتابعت: «هناك حقوق وواجبات متبادلة بين الرجل والمرأة، الأصل المساواة بين الحقوق والواجبات؛ ونتيجة الخصائص التي اختص بها الله الرجل والمرأة، فلكل منهما دور في الحياة لتحقيق التكامل».

وأشارت إلى أن التكامل والمشاركة يكون داخل الأسرة، إنما المساواة فتكون خارجها، قائلة إن اختلاف الفقهاء في معنى لفظ «الوالدات» بمطلع الآية 322 بسورة البقرة، وهل يعني المرأة المتزوجة أم المطلقة أم الاثنين، يرجع إلى اختلاف لفظ اللغة العربية.

ونوهت إلى وجود فرق بين التشريع الإلهي والتطبيق البشري لهذا التشريع، معقبة: «والله ربنا مدي حقوق للنساء في القرآن الكريم، وبالقوانين طغينا عليها».