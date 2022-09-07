المؤبد لمتهمة بالاتجار بالأطفال واستخدامهم في التسول بالإسكندرية



عاقبت الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الأربعاء، "ر.ح.ع"، بدون عمل، بالسجن المؤبد، وتغريمها ماليًا 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، وذلك في القضية المُقيدة برقم 11912 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الهجرة والاتجار بالبشر، يفيد ورود معلومات حول ممارسة سيدة لأعمال التسول مدعومة بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبحوزتها أطفال.



وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه تم رصد منشور مرفق به صورًا عبر "فيسبوك"، يظهر قيام سيدة تجلس على الطريق العام وتمارس أعمال التسول وبجوارها طفلة رضيعة "نجلتها"، بالإضافة إلى نجلة زوجها.



وأضافت التحقيقات أنه وبتاريخ سابق للواقعة، تم ضبط المتهمة على إثر بلاغ من شرطة نجدة الطفل، يفيد تواجدها على الطريق العام في منطقة كوبري الكيلو 21 وبرفقتها المجني عليها الأولى جالسة على كرسي متحرك، مدعية مرضها لاكتساب تعاطف المارة بغرض كسب المال من التسول وذلك من خلال الاتجار بالبشر.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلت لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقها قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، أيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجية محمد حماد.