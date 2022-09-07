المغرب: موقفنا من استقبال رئيس تونس لزعيم البوليساريو لم يتغير

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن موقف المغرب من استقبال رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد - الجسيم وغير المقبول - لزعيم جبهة البوليساريو لم يتغير.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، صباح الأربعاء، أوضح بوريطة، في تصريح لوسائل الإعلام في القاهرة، أن موقف المغرب عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغها بتاريخ 26 أغسطس 2022، ويشاطره مجموع الشعب المغربي وكل القوى الحية”.

وذكر الوزير أن إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في لقاء صحفي عقب اختتام أشغال الدورة الـ158 لمجلس الجامعة، إلى تسوية الخلاف بين المغرب وتونس، «تهم فقط فقرة اقترح الوفد التونسي إدراجها بشأن قمة (تيكاد)، والتي رفضها المغرب رفضا قاطعا».

وسجل بوريطة، أن تدخل عدد من الدول العربية الشقيقة، خاصة الأردن، مكن من التوصل إلى نص توافقي، يحيل على التعاون بين اليابان والدول العربية، دون الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى قمة «تيكاد».

واستدعت وزارة الخارجية المغربية، سفيرها لدى تونس، حسن طارق، من أجل التشاور، على إثر استقبال الرئيس قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية، أن الرباط قررت عدم المشاركة في قمة (التيكاد) الثامنة، المنعقدة في تونس، بسبب استقبال زعيم البوليساريو.

وأضاف البيان أن تونس «قررت خلافا لموقف اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي».