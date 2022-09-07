رئيس وزراء بولندا يحث أوروبا على اتخاذ قررات سريعة لدعم أوكرانيا

حث رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سريعة للتجاوب مع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد - في كلمة له أمام منتدى اقتصادي محلي، حسبما نقل "راديو بولندا" - بإرسال المزيد من المساعدات المالية دعمًا لأوكرانيا في شكل منح وقروض، مشيرًا إلى أن عملية اتخاذ القرار تعد بطيئة جدا في ظل سرعة تغير الأوضاع، وفق قوله.

وتابع: "العالم أجمع تأثر بأزمة الطاقة والتضخم والأزمة الأمنية على نطاق واسع لم يحدث منذ فترة طويلة"، مضيفًا أنه يجب على المفوضية الأوروبية في ظل ظروف مماثلة أن تتخذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية.