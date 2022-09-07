اليونان تعلن سلسلة من الإجراءات لخفض استهلاك الطاقة في القطاع العام

حددت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في القطاع العام بنسبة 10% على المدى القصير، وبنسبة 30% بحلول عام 2030، طبقا لما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

وتتوقف الإجراءات، التي قدمها وزير الطاقة كوستاس سكريكاس، ووزير الداخلية ماكيس فوريديس، ووزير المالية المناوب ثيودوروس سكيلاكاكيس، على الحوافز المقدمة للإدارات التي تظهر تسجيل انخفاض في فواتير الطاقة، من خلال زيادة تمويلها من ميزانية الدولة.

وتشمل الإجراءات تعيين مفتش لشؤون الطاقة، للتأكد من عدم ترك جميع المصابيح والأجهزة، مثل وحدات تكييف الهواء، تعمل بعد انتهاء يوم العمل.

كما يتم تشجيع مديري الأقسام على متابعة صيانة أنظمة التبريد والتدفئة في مكاتبهم، والاعتماد بقدر أكبر على سبل التهوية الطبيعية، وتركيب الستائر عند الحاجة إلى ذلك للحماية من أشعة الشمس وتوفير المزيد من الظل.

وفي الوقت نفسه، يُطلب من سلطات البلديات تحسين تنظيم الإضاءة العامة وتقليل استخدام الإضاءة لأغراض التزيين والتجميل.