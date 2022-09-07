شدد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، على الأهمية العاجلة لإعادة مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت، منوهًا إلى أن الملف يتسبب في «نتوء» في النفس المصرية، رغم ما فعلته الدولة بكل ما أوتيت من قوة.

وأعرب خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، عن تطلعاته لإعادة إثيوبيا المفاوضات مرة أخرى، مؤكدًا على وجود اهتمام من الولايات المتحدة الأمريكية بالملف.

وقال إن مصر تحظى بدعم مختلف الآن، وحدوث أمور كثيرة لصالح الموقف المصري، بعد عام من جلسات مجلس الأمن، موضحًا أن «مصر لا تطالب بعدم بناء سد أو وقف التنمية، وإنما ضمانات قانونية على حصتها في المياه، خاصة خلال سنوات الجفاف».

وأضاف: «قد لا نشعر بتأثير سد النهضة في الـ5 و6 سنوات المقبلة، لأن منسوب الفيضان عالٍ، لكن لا يغيب عن ذهني الشدة المستنصرية في العصر الفاطمي، كانت مصيبة كبيرة، أكل الناس القطط والكلاب وأكل البشر البشر».

وعلى المستوى العربي، تمنى حدوث نوع من التسوية بشكل أو بآخر في دولتي العراق وليبيا، وأن يبدأ العرب القبول بسوريا وعودتها للجامعة العربية، معقبًا: «عندما تحضر سوريا كأن إيران تجلس في الجامعة العربية، قد يكون هذا إلى حد ما صحيح، لكن لا يمكن ترك عروبة سوريا المعطاءة والرائدة».