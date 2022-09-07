 تركيا تعلن توقيف مسؤول القضاء بتنظيم داعش على الحدود مع سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن توقيف مسؤول القضاء بتنظيم داعش على الحدود مع سوريا

علم تركيا
علم تركيا
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11:01 ص

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن توقيف مسؤول القضاء بتنظيم «داعش» الإرهابي رامو محمد الحمد، على الحدود مع سوريا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

ويوم الاثنين الماضي، قال الجيش العراقي، إنه تمكن من تدمير 4 أوكار تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني عراقي قوله: إنه «استمرارا للعمليات الأمنية والاستباقية التي تنفذ في العاصمة بغداد لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها، وتعزيزا للأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، تمكنت قوة أمنية مشتركة خلال عملية تفتيش في شمال غرب قضاء راوة بمحافظة الأنبار من ضبط 4 أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي».

وأشار المصدر إلى مواصلة القوات الأمنية المشتركة ملاحقة العناصر الإرهابية وفلول تنظيم «داعش»، لبسط الأمن والاستقرار في بغداد والسيطرة على جميع أنحاء البلاد.

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