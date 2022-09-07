أعلى محكمة فرنسية تؤيد حكم السجن بحق رفعت الأسد



أيدت أعلى محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق عم الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك مصادرة أصوله العقارية في فرنسا.



وأكدت محكمة النقض في باريس اليوم الأربعاء أحكاما سابقة وجدت أن رفعت الأسد قام بغسل أموال عامة من سوريا بين عامي 1996 و2016 من خلال ممة إجرامية، بنى من خلالها بالاحتيال إمبراطورية عقارات.



وتردد أنه جمع ثروة تقدر بـ90 مليون يورو (89 مليون دولار).



وقد نفى رفعت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليه. واضطر إلى مغادرة سوريا في عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة، ووالد الرئيس الحالي بشار الأسد.



إلا أن رفعت الأسد تجنب دخول السجن في فرنسا بعدما سمح له بشار الأسد بالعودة إلى سوريا العام الماضي بعد عقود قضاها في المنفى.