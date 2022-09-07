الإدارة العسكرية الروسية تخطط لاستفتاء على ضم خيرسون في 4 نوفمبر



تخطط موسكو إجراء استفتاء مؤجل على ضم المناطق الأوكرانية الجنوبية المحتلة إلى روسيا في الرابع من نوفمبر، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون قوله: "نحن متأكدون أن 80% من السكان سيشاركون في الاستفتاء".



ويهدف الاستفتاء إلى شرعنة دور القوات الروسية في المنطقة، التي سيطرت موسكو عليها في الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 فبراير.



وكانت الإدارة الروسية تخطط في الأساس لإجراء الاستفتاء في سبتمبر، كي يحل مع الانتخابات الإقليمية في روسيا التي ستجرى في العطلة الأسبوعية الثانية في سبتمبر.



إلا أن الهجوم الأوكراني المضاد جنوبي البلاد اضطر الإدارة العسكرية الروسية لتأجيل الخطة المزمعة.



وأشارت مصادر أوكرانية إلى أن ستريموسوف لم يعد في خيرسون بل في روسيا، وأن مسؤولين روس آخرين فروا من المنطقة المتنازع عليها.