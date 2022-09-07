ضبط 22 قطعة سلاح بحوزة 22 متهما خلال حملة في أسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن اسيوط من ضبط 22 قطعة سلاح بحوزة 22 متهما خلال حملة أمنية بأسيوط.

شن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء توفيق جاد مدير المباحث، حملة أمنية استهدفت دائرة "مركز وقسم شرطة أبو تيج".

أسفرت جهودها عن ضبط (22 قطعة سلاح نارى، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 22 متهما من بينهم 11 لهم معلومات جنائية.

ضبط 9 قضايا اتجار بالمخدرات ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة). بحوزة 9 متهمين من بينهم 6 لهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 293 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.