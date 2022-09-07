بوريل يزور موزمبيق وكينيا بدءا من غد لبحث التعاون الثنائي

يبدأ الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم غد الخميس، زيارة رسمية يستهلها بموزمبيق ثم كينيا، بهدف لقاء المسئولين هناك وبحث سبل تعميق العلاقات والتعاون المشترك.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن زيارة كبير الدبلوماسيين الأوروبيين ستركز على قضايا مُلحة مثل دعم النظام متعدد الأطراف وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين وتعزيز التعاون من أجل إرساء السلام والأمن في القارة السمراء.

وأضاف البيان أن الممثل السامي سيتوجه إلى موزمبيق يوم غد، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها مع الرئيس فيليب نيوسي ووزيرة الخارجية فيرونيكا ماكامو، وعقب الاجتماع، سيعقد بوريل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزيرة الخارجية.

كذلك، سيزور بوريل مقر بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية (EUTM) في مدينة كاتيمبي وسيشارك في حفل تسليم معدات ممولة من مرفق السلام الأوروبي وأيضًا في حفل تغيير قيادة بعثة الاتحاد الأوروبي في موزمبيق.

ومن المقرر بحسب البيان، أن يسافر بوريل إلى كينيا السبت المقبل، للقاء الرئيس الجديد وليام روتو، لعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى تتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع نيروبي.