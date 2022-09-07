البنتاجون يعلق تسليم مقاتلات «إف ـ 35» بعد اكتشاف مواد من الصين بها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أنها علقت مؤقتا تسليم طائرات "إف ـ 35 " المقاتلة إلى المواقع العسكرية وللعملاء الدوليين بعد أن اكتشفت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أن هناك مكونا استخدم في محرك هذه الطائرات مصنوع في الصين.

وحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية اليوم، فإن وكالة إدارة العقود الدفاعية في البنتاجون، أبلغت مكتب برامج " إف ـ 35 " في الوزارة يوم 19 أغسطس الماضي، بأن خليطا معدنيا يستخدم في أجزاء المغناطيس بمضخات توربينات الطائرة جاء من الصين.

وتقوم شركة " لوكهيد مارتن " تقوم ببناء الطائرة كافة أجزاء الطائرة، غير ماكينة التوربينات تصنعها شركة هانيويل الأمريكية أيضا.

وقال مكتب البرامج بالبنتاجون إن هذا الاكتشاف لا يؤثر على عمليات طيران مقاتلات " إف ـ 35 " التي في الخدمة بالفعل.

وأوضح راسل جويمير، المتحدث باسم مكتب برامج " إف ـ 35 " في بيان، " تأكدنا من أن هذا المغناطيس لا ينقل معلومات ولا يضر بالطائرة وليست ثمة مخاطر في الأداء أو الجودة أو السلامة أو الأمن بسبب ذلك، وستظل الطائرات الموجودة في الخدمة تواصل عملها بصورة طبيعية".

ويذكر أن الطائرة " إف ـ 35 " تحلق ضمن سلاح الجو الأمريكي والبحرية وفرق مشاة البحرية " المارينز" في الولايات المتحدة وفي 10 دول أخرى.

ومع تعليق تسليم هذه المقاتلات، وفقا لصحيفة بوليتيكو ، فسيتم التحقيق في سبب وجود هذا المكون الصيني في برامج الطائرة، ولو تبين أن شركة "لوكهيد مارتن" خالفت القانون الأمريكي في هذا الشأن، فسوف تحتاج إلى تصريح أمن قومي خاص لاستئناف عمليات التسليم.