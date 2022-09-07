برلمان التشيك يوافق على خطة البعثات القتالية الخارجية

وافق مجلس النواب في التشيك، اليوم الأربعاء، على خطة البلاد الخاصة بالبعثات القتالية الخارجية حتى عام 2024.

وذكر راديو "براغ الدولي"، أن الخطة الجديدة ستسمح بإرسال 1200 جندي إلى الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال عامي 2023 و2024، مشيرا إلى أنه سيسمح بإرسال إجمالي 1362 جنديا للبعثات الخارجية خلال العامين المقبلين.

وقالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، أمام مجلس النواب، إن الشكل النهائي للخطة للعامين المقبلين تأثر بشكل كبير بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان مجلس الشيوخ وافق على الخطة خلال الشهر الماضي.