رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكننا تعويض واردات الغاز الروسي من مصادر أخرى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن «روسيا تتلاعب بأسواق الطاقة في أوروبا»، منوهة إلى أن «البلاد تواجه أسعارًا فلكية للطاقة».

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن المفوضية ستضع تدابير لحماية المستهلكين والشركات المعرضة للخطر، مؤكدة على امتلاك القوة الاقتصادية والإرادة السياسية والوحدة؛ التي تسمح بالسيطرة على الأوضاع.

ولفتت إلى اقتراح هدف إلزامي لتقليل استخدام الكهرباء في ساعات الذروة، قائلة: «نحن بحاجة لتوفير مصادر الطاقة للجميع وبحاجة أيضا لترشيد الاستهلاك، علينا خفض استهلاك الكهرباء وسنعمل على ذلك مع الدول الأعضاء».

وأشارت إلى أن المفوضية بإمكانها تعويض واردات الغاز الروسي من مصادر أخرى، موضحة أن بدائل الغاز الروسي ستكون من النرويج والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.