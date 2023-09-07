الجامعة التكنولوجية بالأقصر تبحث التعاون مع وفد مهندسون من أجل مصر

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، وفدا من مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"؛ لبحث سبل التعاون المشترك، في مجالات الدورات التدريبية المتخصصة، وورش العمل والندوات، والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية والبحث العلمي.

وناقش رئيس الجامعة، آلية توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف عقد الدورات التدريبية في مجال الهندسة والحاسبات والمعلومات وزيادة الاستفادة من خبرات وإمكانيات الجامعة، في تنظيم الأعمال والتنمية المستدامة والإعلام والتحول الرقمي، وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المبادرة.

واستعرض وفد المبادرة، بعض المجالات التي يمكن التعاون فيها مثل نقل خبرات أعضاء المبادرة في كل المجالات العلمية والعملية إلى طلاب الجامعة؛ لإكسابهم الخبرات والاستعداد الجيد لسوق العمل، وعقد مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية والملتقيات والمؤتمرات العلمية، وتبادل الدراسات الاستشارية في الموضوعات ذات الصلة بعمل الطرفين.