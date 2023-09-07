الناتو: بوتين أخطأ في التقليل من التزامنا بدعم أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ استراتيجيا بالتقليل من شأن إرادتنا والتزامنا بدعم أوكرانيا".

وأوضح ستولتنبرج، خلال كلمته أمام المجلس الأوروبي، أن "الأوكرانيين يحرزون تقدما على الأرض وتمكنوا من اختراق خطوط الدفاع الأمامية للقوات الروسية ويتابعون التقدم للأمام"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وحول توسع الحلف العسكري، قال: "بوتين عرض علينا في 2021 توقيع اتفاقية تمنع توسع الناتو ولكن العكس حدث بانضمام فنلندا إلى الحلف في 2023 وستتبعها السويد".

كما رحب أمين عام الناتو بجهود تركيا لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قائلا: "ندين انسحاب روسيا من صفقة الحبوب ونرحب بالجهود التي تبذلها تركيا لمحاولة إعادة إحياء الصفقة"، معتبرا أن "أفضل طريقة لضمان شحن آمن للحبوب من أوكرانيا هو إنهاء الحرب".

وكانت موسكو رفضت، في 17 يوليو الماضي، تمديد اتفاقية شحن الحبوب الموقعة بإسطنبول، يوم 22 يوليو من العام الماضي، بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا، وقالت إنها "ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".