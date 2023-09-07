جمال سليمان يقدم ماستر كلاس للتمثيل بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن ماستر كلاس للتمثيل يقدمها الفنان السوري جمال سليمان، بالدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح الأمير أباظة رئيس المهرجان، أن الاتفاق علي الماستر كلاس جاء أثناء لقاء جمعه بالفنان جمال سليمان بمنزل المهندس أسامة الشيخ، حيث عرض عليه المشاركة في المهرجان بتقديم ماستر كلاس عن أدوات الممثل، وهي الفكرة التي حظيت بموافقة الفنان السوري ولاقت ترحيبا كبيرا، ووعد بالمشاركة في فعاليات الدورة القادمة للمهرجان.

يذكر أن جمال سليمان شارك في فعاليات الدورة الـ 29 للمهرجان وكان حضوره لافتاً.

يذكر أن جمال سليمان هو ممثل سوري، ولد في مدينة دمشق في عام 1959، حصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وحصل على درجة الماجيستير في اﻹخراج المسرحي بجامعة ليدز في عام 1988.

كما أنه بعد عودته إلى سوريا بدأ التمثيل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها (صلاح الدين الأيوبي، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، التغريبة الفلسطينية).

وبدأت رحلة جمال سليمان مع العمل في الدراما المصرية منذ وسط العقد الأول من الألفية الثالثة عندما جسد شخصية مندور أبو الدهب من خلال مسلسل (حدائق الشيطان) في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت قام ببطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية المصرية، من أهمها (قصة حب، الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، نقطة ضعف).

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.