تعاون بين مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية ونادي أتالانتا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و أورا للتطوير يهدف لتمكين الأطفال الأكثر احتياجاً

بتعاون مشترك من مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية وبالشراكة مع معسكر أتالانتا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أورا للتطوير العقاري من اجل استضافة معسكر أتالانتا لكرة القدم في مصر.

تعد هذه المبادرة فريدة من نوعها حيث تهدف إلى تمكين الأطفال الأكثر احتياجاً من خلال توفير فرصة للمشاركة في معسكر احترافي لكرة القدم يقوده فريق أتالانتا لمعسكرات كرة القدم.

ومن المقرر ان يتم استضافة معسكر أتالانتا لكرة القدم في مصر لأول مرة الأمر الذي يعد بمثابة حجر زاوية، خاصة وأنه يستهدف الأطفال الأكثر احتياجاً.

تؤكد هذه المبادرة على الالتزام التام لكافة الشركاء لخلق تأثيراً إيجابياً لقضية هامة داخل المجتمعات وذلك من خلال استخدام الرياضة كأداة للنمو والشمول المجتمعي.

سيقام معسكر أتالانتا في الفترة من 5-7 أكتوبر بنادي Zed Park East بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يوفر هذا المعسكر التدريبي تجربة تدريبية شاملة لـ120 طفل من الأطفال الأكثر احتياجاً تتراوح أعمارهم بين 8-12 عاماً. سيقوم بالإشراف على هذا المعسكر مجموعة من المدربين المهره من أتالانتا .

وقد تم اطلاق دوري محلي قبل المعسكر التدريبي من خلال شراكة بين بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حيث تم التواصل مع أكثر من 7 منظمات غير حكومية شريكة لإرسال أطفالهم إلى الدوري. انطلقت فعاليات هذا الدوري يومي 28 و 29من شهر أغسطس ويستمر أيضاً في أيام 11 و12 و19 و29 سبتمبر.