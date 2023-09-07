 الحوار الوطني.. أحمد إبراهيم يطالب بمعاهد للموسيقى والغناء في أنحاء مصر - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. أحمد إبراهيم يطالب بمعاهد للموسيقى والغناء في أنحاء مصر

علي كمال ومنال الوراقي
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 10:51 م

قال الدكتور أحمد إبراهيم، المسئول السابق بوزارة الثقافة، إن الهوية الموسيقية المصرية ممتدة لآلاف السنين وموجودة في المعابد ومن بعده وصلت إلى الكنائس وصولا إلى العصر الحديث.

وأكد إبراهيم خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية"، اليوم الخميس، أن وجود معاهد للموسيقى والغناء مطلوب جدا في الأقاليم لتعليم الأطفال الموسيقى للحفاظ على الهوية الموسيقية للمصريين.

وأشار إبراهيم إلى أن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة وقرأ في مصر، لأن مصر لديها أصوات ممتدة لمئات السنين موجودة في المعابد.

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