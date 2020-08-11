نائبة بايدن: دعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا خطأ فادح

قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس إن تبادل كوريا الشمالية الدعم العسكري مع روسيا لتستخدمه موسكو في حربها بأوكرانيا "خطأ فادح".

وأضافت هاريس، التي تزور العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور قمة آسيان، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، التي بُثت اليوم الخميس، إن طلب روسيا مساعدة كوريا الشمالية المعزولة "علامة يأس"، ومن شأن ذلك أن يزيد عزلة الدولتين.

وتابعت: "أرى أنه سيكون خطأ فادحا. فكرة أنهم سيقومون بتوريد الذخيرة لهذا الغرض... ستكون خطأ فادحا. كما أنني أعتقد بقوة أن ذلك من شأنه أن يزيد عزلة روسيا وكوريا الشمالية".

وقالت هاريس في حوارها مع الشبكة: "واضح جدا أن روسيا... في غاية اليأس. عانوا بالفعل من فشل استراتيجي. فكِروا في الأمر، في البداية، منذ عام ونصف، كان المحللون يقولون إن كل شيء سينتهي خلال أيام. وحسنا، الأوكرانيون ما زالوا يقاتلون".

وفي الأيام الأخيرة، حذر مسئولون أمريكيون من أن المفاوضات المتعلقة بالسلاح بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدما نشطا، بينما أفاد تقرير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعتزم زيارة روسيا الشهر الجاري للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث إمداد موسكو بالسلاح من أجل الحرب، بحسب وكالة "رويترز".

من جهته، حذر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، كيم من أن بلاده ستدفع ثمن إمدادها روسيا بأسلحة لتستخدمها في أوكرانيا.