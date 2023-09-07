الفلبين وفيتنام تعتزمان توقع اتفاق بشأن إمدادات الأرز

تعتزم الفلبين توقيع اتفاق بشأن إمدادات الأرز لمدة 5 أعوام مع فيتنام، المصدرة للأرز وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب الاتصالات للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيان المكتب أوضح أن رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه اقترح هذا الاتفاق خلال اجتماع مع الرئيس الفلبيني اليوم الخميس، على هامش قمة الآسيان في جاكرتا، مشيرا إلى أن وزيري التجارة والزراعة بالدولتين يعملان على وضع الصيغة النهائية للاتفاق.

وقال الرئيس الفلبيني إن الترتيبات طويلة المدى سوف تساعد في استقرار أسعار الأرز في الفلبين والمنطقة في ظل التقلبات الحالية.

كما أشار بيان منفصل لمكتب الاتصالات الفلبيني إلى أن ماركوس ألمح إلى إمكانية الحصول على الأرز من كمبوديا، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت.