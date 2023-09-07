 تشكيل منتخب غانا لمواجهة إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم - بوابة الشروق
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تشكيل منتخب غانا لمواجهة إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم

محمد عاطف
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 6:31 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 6:32 م

أعلن كريس هويتون المدير الفني لمنتخب غانا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة جمهورية إفريقيا الوسطى مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف منتخب غانا نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى على ملعب كوماسي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاء تشكيل المنتخب الغاني لمواجهة اليوم كما يلي:

لورانس آتي زيجي في حراسة المرمى 

الدفاع: أليدو سيدو، جوزيف أودو، ألكسندر دجيكو، ساليس عبدول.‏

خط الوسط: إليشا أووسو، بابا عبد الرحمن، جوردان آيو.

الهجوم: إينياكي ويليامز، محمد قدوسي، عثمان بوكارا. 

 


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