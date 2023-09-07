رئيس وزراء اليونان يؤجل خطابا بسبب العاصفة دانيال

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرر تأجيل خطاب اقتصادي سنوي كان مقررا أن يلقيه مطلع الأسبوع المقبل؛ ليتسنى له زيارة مناطق تضررت جراء العاصفة دانيال التي تجتاح اليونان.

وكان من المتوقع أن يوضح ميتسوتاكيس سياسته الاقتصادية الرئيسية في خطاب بافتتاح معرض التجارة الدولي السنوي بمدينة سالونيك بشمال البلاد، يوم السبت المقبل، ثم يعقد بعده مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال ماريناكيس، في مؤتمر صحفي: "بلادنا تواجه لليوم الثالث ظاهرة لم نشهد لها مثيلا من قبل".

وأضاف: "الخطاب المقرر لرئيس الوزراء والمؤتمر الصحفي المعتاد، تأجلا لمنتصف الأسبوع المقبل"، موضحا أن ميتسوتاكيس سيزور المناطق المتضررة مطلع الأسبوع.

ولقى 3 أشخاص على الأقل حتفهم ولا يزال 4 في عداد المفقودين، اليوم الخميس، بعد أن تسببت العاصفة دانيال، التي تجتاح اليونان منذ يوم الاثنين الماضي، في حدوث انهيارات أرضية ودمرت طرقا وأعمدة كهرباء وجرفت عشرات السيارات في مياه موحلة بمدينة فولوس الساحلية ومنطقة بيليون الجبلية المجاورة.