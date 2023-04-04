نيوزويك: ترامب يسير في طريق محفوف بالمخاطر بشأن محاكماته

اعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسير في طريق محفوف بالمخاطر في محاكماته الجنائية بعد اعتزامه الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسه.



وقال ترامب، في مقابلة إذاعية أمس الأربعاء، إنه سيتولى الأمر خلال المحاكمات المقبلة ويتطلع إلى القيام بذلك، مضيفا عند سؤاله عما إذا كان سيدلي بشهادته في تلك المحاكمات: "نعم، بالتأكيد..سأشهد ".



• محامو ترامب سيمنعونه

لكن الخبراء القانونيين يقولون، إن هذه قد تكون استراتيجية خطيرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الرئيس الأمريكي السابق، ومن المحتمل أن ينصحه فريقه بشدة بعدم الإدلاء بشهادته.



وقال الباحث القانوني والمحلل في قناة فوكس نيوز، جوناثان تورلي للمجلة الأمريكية: "من الواضح أنها استراتيجية عالية المخاطر، لم يكن أداء ترامب جيدًا في الإفادات السابقة، لا سيما في قضية الكاتبة إي جان كارول. مثلما يمكن للأداء الجيد أن يضمن تبرئته، يمكنه أيضا تحديد مصيره إذا سارت الأمور بشكل سيء".



من جهة أخرى، رجح خبراء قانونيون أن محاميَّ ترامب لن يسمحوا له بالوقوف على المنصة لأنه قد يقول شيئًا يدينه أو يدلى بتصريحات قد تعرض القضية للخطر".



وقال الباحث في القانون الدستوري أنتوني مايكل كريس لنيوزويك: "لو كنت محاميه، لن أثق في ترامب ..ليس هناك حقًا نتيجة (جيدة) لوضع مدعى عليه مندفع فضفاض على المنصة".



ورأى المحامي الدستوري آلان ديرشوفيتز أن محاميََ الرئيس الأمريكي السابق "سيجنبونه الإدلاء بشهادته وخضوعه للاستجواب".



من جهته، قال ديف أرونبيرج، محامي الولاية في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، إنه يشك في أن محاميَّ ترامب سيسمحون له بالإدلاء بشهادته، مؤكدًا أن ترامب إذا اتخذ هذا الموقف الخطير فإن "المقبرة القانونية مليئة بالمتهمين الواثقين من أنفسهم الذين اعتقدوا أنهم يمكن أن يتفوقوا على المدعي العام"، على حد تعبيره.



• لوائح اتهام ترامب

ويواجه ترامب لوائح اتهام في 4 قضايا، وهي قضية شراء صمت تم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير مشروعة معه خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة منصبه تم العثور عليها في منزله في مار أيه لاجو بولاية فلوريدا.



كما يواجه قضية محاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020.



وفي جورجيا، وجهت إليه لائحة اتهام في قضية أخرى للتدخل في نتائج الانتخابات.