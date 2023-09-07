دمياط تواصل منافسات الفنون التشكيلية بالموسم الرابع لمهرجان إبداع مراكز الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، منافسات مجال الفنون التشكيلية، لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الموسم الرابع من مهرجان إبداع مراكز الشباب، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم الخميس، أن محافظة دمياط تشارك في السباق، ضمن محافظات الجمهورية، حيث قدم الفريق المشارك عرضا جيدا، لوحات نالت استحسان الجميع.

يذكر أن مسابقة إبداع مراكز الشباب تُقام خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر، وتضم مجالات "الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي – الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية - التعليق الرياضي - والدوري الثقافي المعلوماتي" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.