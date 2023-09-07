ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يشددان على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية

جدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء "التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن سلمان وبوتين استعرضا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخرا، وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول (بريكس)، والتأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية"، بحسب واس.

ويأتي اتصال محمد بن سلمان و بوتين بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وأشاد الجانبان بالمستوى العالي للتنسيق في إطار مجموعة "أوبك بلس"، بحسب الكرملين.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين أعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للسعودية في عملية انضمامها إلى مجموعة بريكس.

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي بدوره هنأ بحرارة القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته القمة في جوهانسبرج بهذا الصدد، وأبلغه بأولويات الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس في عام 2024".

وعبّر الجانبان عن تقييمهما العالي لتفاعل البلدين في صيغة "أوبك بلس" وأثناء المحادثة، تمت الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام، تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية ، بحسب الكرملين.

بدوره، علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إعلان السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط، قائلا: "سننظر إلى هذا الأمر بعناية في الأيام والأسابيع المقبلة لنرى النتائج التي سيحققها بالفعل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، التي وصلها قي زيارة غير معلنة: "يمكن حدوث ارتفاع فوري في الأسعار، ولكن هذا قد يستقر بسرعة إلى مستوى أقل"، بحسب شبكة (سي إن إن).

