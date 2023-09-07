نائبة رئيس البرلمان الأوروبي تدعو إلى تقديم المساعدة للدول المتضررة من العواصف

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دعت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي إلى تقديم المساعدة من قبل الاتحاد الأوروبي لدول جنوب شرق أوروبا المتضررة بشدة من العواصف المميتة الأخيرة، حسبما ذكرت مجموعة "آر إن دي" الإعلامية اليوم الخميس.

وكما هو الحال مع الكوارث الطبيعية السابقة في الدول الأعضاء الأخرى، يجب استخدام صندوق التضامن التابع للاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار، حسبما قالت بارلي للمجموعة الإعلامية الألمانية في تعليقات نشرت اليوم الخميس وأتيحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسبقا.

وقالت السياسية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا إنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه كانت مجرد ظواهر جوية عادية.

وطالب مانفريد فيبر، أحد كبار الساسة الألمان في البرلمان، بمزيد من الأموال للحماية المدنية الأوروبية.

وقال فيبر ، زعيم حزب الشعب الأوروبي، أكبر مجموعة في البرلمان: "الأحوال الجوية المتغيرة تتحدى جميع بلداننا للاستثمار أكثر في التكيف مع المناخ وخدمات الطوارئ لدينا".

وقال: "مثلما دعم الاتحاد الأوروبي ألمانيا بأكثر من 600 مليون يورو (645مليون دولار) بعد فيضانات 2021 ، فإنه سيدعم أي دولة تقع ضحية للظروف الجوية القاسية".

