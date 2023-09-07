أعلنت نيابة الاحتيال المالي في السعودية إنهاء إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 11 وافدا من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.

وأفادت النيابة العامة بأن إجراءات التحقيق، كشفت قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل هاتفياً معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وأشارت النيابة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، حيث إنه بتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر في حقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

هذا وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.