أسيوط: حملات مكثفة تشهدها المراكز والمدن لمواجهة غلاء التجار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تشهد حملات تشنها الوحدات المحلية، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين؛ حفاظا على حقوقهم وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لجهود متواصلة على مدار الساعة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، وفي ضوء تكليفات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ ومعارض بيع السلع لمراقبة الأسعار، وعدم استغلال المواطنين والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها ومدى توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين، ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

ونظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبنوب، حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومسئولي التراخيص بالوحدة المحلية وجميع الجهات المعنية، تحت إشراف المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، واللجنة المشكلة من المحافظة.

ومرت الحملة، على عدد من المحال التجارية ومنافذ البيع ضمن جهود ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وتوصيل الدعم لمستحقيه.

- تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئة وصحية متنوعة

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئة وصحية متنوعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ومن جانبه، أشار السكرتير العام المساعد، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر ومتابعة ما ستسفر عنه من عقوبة وغرامات؛ لردع المخالفين وعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ أسيوط، بمواجهة تلك المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية؛ لفرض الانضباط ومنع استغلال المواطنين.