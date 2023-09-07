ميانمار تمنح القادمين جوا من الصين والهند تأشيرة سياحية

سمحت ميانمار للمسافرين القادمين جوا من الصين والهند، بالتقدم للحصول على تأشيرة سياحية عند الوصول، في محاولة لتعزيز قطاع السياحة الذي تضرر إثر تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما قاله هلينج أو السكرتير الدائم بوزارة الفنادق والسياحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن هلينج القول: "بالنظر إلى اشتراك هذين البلدين في حدود طويلة مع ميانمار، فإن إمكانية وصول القادمين منهما يمكن أن تكون أسرع من الدول الأخرى".

وكانت ميانمار، استقبلت اعتبارا من مايو الماضي 47 ألفا و963 زائرا من الصين و6090 زائرا من الهند خلال العام الجاري، بزيادة نسبتها 776% و244% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة الفنادق والسياحة.