كاراجر يحدد الوقت المناسب لرحيل صلاح عن ليفربول

يرى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن من المتوقع رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الريدز الحالي، عن الفريق في الموسم المقبل، في ظل العروض المغرية من اتحاد جدة السعودي.

اتحاد جدة حاول أكثر من مرة التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشارت بعض التقارير أن العرض المالي وصل إلى 260 مليون يورو كراتب لصلاح في 3 سنوات، بالإضافة إلى مميزات أخرى، ولكن ليفربول رفض كل العروض وتمسك ببقاء نجمه الأول.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «بالطبع يمكنك تخيل الحياة من دون صلاح، لأنه قبل أن تدرك ذلك سينتهي عقده ويتمكن من المغادرة مجانا، بعد أقل من عامين».

وأضاف: «أعتقد أن الشعور بين معظم مشجعي ليفربول أننا ربما حصلنا على صلاح لموسم آخر، بدلًا من تركه الآن في بداية موسم جديد دون وجود فرصة لإحضار بديل قوي».

وتابع: «الحقيقة أن ليفربول قد بدأ الموسم بشكل جيد مما يعطيك الأمل في دخول المربع الذهبي للدوري، لكن هل يمكنهم حقا تحدي مانشستر سيتي كما فعلوا في الماضي؟ ما يزال هناك علامة استفهام كبيرة بشأن ذلك».

وأوضح: «أعتقد أنه بالنسبة لجميع الأطراف يشعرون تقريبا بأنه من المناسب رحيل صلاح في الصيف المقبل؛ لأنه وقتها سيحصل ليفربول على مقابل مالي كبير».

وأتم: «بعد أن يلعب صلاح مع الفريق هذا الموسم ويمنحهم فرصة كبيرة للنجاح يمكن أن يرحل، وسيكون أمام الريدز 12 شهرا للتفكير في شخص لتعويضه».