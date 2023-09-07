أوكرانيا: العمل جار لتطهير 30% من أراضي البلاد من الألغام

ذكرت خدمة الطوارئ في أوكرانيا، أن العمل جار على تطهير نحو 30% من أراضي البلاد من الألغام والعبوات الناسفة، بما يعادل 174 كيلومترا مربعا (67 ميلا مربعا)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ويضم الإجمالي 13500 كيلو متر مربع من المناطق المائية.



وفحصت الفرق بالفعل أكثر من نصف المناطق المتضررة وأبطلت مفعول ما يربو على 427 ألف عبوة ناسفة، بما في ذلك ألغام مضادة للأفراد، وذخائر عنقودية وألغام تم زرعها عن بعد، حسبما ذكر ميكولا ديديك، أحد ممثلي خدمة الطوارئ خلال مؤتمر صحفي في كييف.



ويتم الاستعانة بما يربو على 700 خبير ألغام و200 معدة في هذا العمل اليومي.



كان مسئول في الجيش الأوكراني صرح بأن الألغام الأرضية التي زرعتها روسيا أجبرت كييف على تغيير استراتيجيتها الخاصة بالهجوم المضاد الذي بدأ في شهر يوليو الماضي من الاقتحام السريع بالمدرعات والدبابات إلى تحرك بطيء للوحدات سيرًا على الأقدام.



ومع ذلك، أعلنت أوكرانيا عن تحقيق تقدم في الهجوم، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح الاثنين الماضي بأن الهجوم لم يحقق نجاحا.