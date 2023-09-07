مجلس الوزراء اللبناني يبحث مكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين

عقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، جلسة لدراسة جدول أعمال مؤلف من 27 بندا من بينها موضوع ضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.

ومن أهم المواضيع المطروحة على جدول الأعمال أيضا، موضوع المذكرات بين لبنان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين حول تزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات الأشخاص القادمين من سوريا، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية من مادة النفط الأسود، وعرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة "بلومبرج" للتداول والأسواق المالية.

وسيعقد مجلس الوزراء، جلسة أخرى في وقت لاحق اليوم، مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.

وكان مجلس الوزراء، عقد 13 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 17 أغسطس الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل؛ لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.