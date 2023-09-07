غانا تقلب الطاولة على أفريقيا الوسطى وتصعد برفقة أنجولا لكأس الأمم الأفريقية

لحق منتخبا غانا وأنجولا بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتغلب المنتخب الغاني 2 / 1 على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل أنجولا بدون أهداف مع ضيفتها مدغشقر.

وصعد منتخب غانا لكأس الأمم الأفريقية، التي توج بها أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، للنهائيات بعد رفع رصيده إلى 12 نقطة في قمة جدول ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب أنجولا، الذي عاد للمشاركة مجددا في المسابقة، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون في العام الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى، الذي كان يحلم بالتأهل لأمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عند 8 نقاط، في المركز الثالث، بينما بقي منتخب مدغشقر قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وقلب المنتخب الغاني تأخره بهدف حمل توقيع لويس مافوتا لاعب أفريقيا الوسطى في الدقيقة 25، بعدما رد بهدفين أحرزهما نجماه محمد قدوس وإرنست نوواما في الدقيقتين 43 و88 على الترتيب.

ويطمع منتخب غانا، الذي شارك في نهائيات كأس العالم بقطر العام الماضي، في المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة، ومحو الصورة الباهتة التي بدا عليها خلال مشاركته في النسخة الأخيرة التي جرت بالكاميرون، حينما خرج مبكرا من مرحلة المجموعات في مفاجأة من العيار الثقيل.

من جانبه، كان المنتخب الأنجولي بحاجة للحصول على نقطة التعادل فقط في لقائه مع منتخب مدغشقر، ليظفر بورقة الترشح لنهائيات أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت لمنتخب أنجولا في المباراة، لكن لاعبيه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف، في ظل خوض منتخب مدغشقر اللقاء بأعصاب هادئة، بعدما تلاشت آماله في الصعود للنهائيات خلال الجولات الماضية.