تقرير: ميجان ماركل وجهت تهديدات مستترة للعائلة المالكة البريطانية قبل وفاة إليزابيث

اعتبر مراقبون لشئون العائلة الملكية في بريطانيا، أن دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل وجهت عددًا من "التهديدات المستترة" للعائلة قبل أيام فقط على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في 8 سبتمبر من العام الماضي.



وكانت علاقة دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان مع العائلة الملكية قد بلغت مستويات متدنية خلال الشهور والسنوات التي سبقت وفاة الملكة إليزابيث.



• عدم توقيع اتفاقية تحظر الإفصاح عن معلومات



ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن العديد من المراقبين رأوا أن الحوار الذي أجرته ميجان مع مجلة "ذا كت" الأمريكية في 29 أغسطس من العام الماضي، كان مليئاً بالتهديدات المستترة تجاه رجال البلاط في قصر باكنجهام.



وقالت ميجان في الحوار إنها لم توقع على اتفاقيات عدم إفصاح من أجل الخروج من "المؤسسة الملكية" مع هاري، مع تزايد التكهنات بشأن التحدث عن الشئون الملكية.



وأضافت: "لم أوقع قط على أي شيء يمنعني من التحدث. يمكنني التحدث عن تجربتي بأكملها واختيار عدم فعل ذلك".



ولدى سؤالها عن سبب عدم مشاركتها للتجربة بأكملها حتى الآن، تحدثت ميجان عن أنها "لا زالت تتعافى".



وأضافت: "أعتقد أن التسامح مهم حقاً، ويتطلب جهداً كبيراً، وبذلت حقاً جهودا في هذا الأمر، علما بأنه يمكنني قول أي شيء".



• دفتر يوميات ميجان ماركل



رأت محررة الشئون الملكية بصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، رويا نكخاه، أن حوار ميجان تضمن تهديدات مستترة للعائلة الملكية"، مشيرة إلى عبارة "لدي الكثير لأقوله، ولم أوقع أي شيء يمنعني من التحدث".



وتطرقت المحررة أيضا إلى تذكير ميجان بأنها تحتفظ بدفتر يوميات، وكشفها عن أنه عندما عادت إلى وندسور، من أجل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، تذكرت هذا الدفتر الذي تركته هناك.



وأضافت أن ميجان ذكرت بضع مرات، العام أو العامين الماضيين، أنها احتفظت بدفتر يوميات، وأعتقد أن هناك استنتاجا قويا بأن ميجان قد تكتب مذكراتها.



• إحياء الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث



يذكر أن ميجان رافقت زوجها الأمير هاري خلال مشاركته في مراسم الحداد على رحيل الملكة العام الماضي، وفي حين سيعود هاري إلى بريطانيا لإحياء الذكرى الأولى لوفاتها، ستظل ميجان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع طفليها قبل أن تسافر للقاء هاري في ألمانيا من أجل دورة "ألعاب إنفكتوس"، وهي مسابقة رياضية يتنافس فيها جنود تعرّضوا لإصابات في الحروب.