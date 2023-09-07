طارق مصطفى ينصح صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة

يرى طارق مصطفى، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن الأفضل لـ محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، الانتقال إلى الدوري السعودي وقبول عرض اتحاد جدة.

اتحاد جدة حاول أكثر من مرة التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشارت بعض التقارير أن العرض المالي وصل إلى 260 مليون يورو كراتب لصلاح في 3 سنوات، بالإضافة إلى مميزات أخرى، ولكن ليفربول رفض كل العروض وتمسك ببقاء نجمه الأول.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «العرض المقدم لمحمد صلاح من اتحاد جدة خيالي، بجانب الامتيازات الأخرى، وليفربول لن يحقق شيئا هذا الموسم».

وأتم: «على صلاح أن يقبل باللعب في الدوري السعودي، بالتأكيد وجوده بجانب كريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهم من النجوم سيزيد تسليط الأضواء على المسابقة».