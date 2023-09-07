عماد الدين حسين: لا بديل عن حرية الرأي المنضبطة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أية اختلافات وجدالات نشبت داخل جلسات الحوار الوطني وخاصة في جلستي «حرية الرأي والتعبير - حوكمة الأحزاب ودورها»؛ أمر ليس مقلقا بل ربما يكون مفيدا لكونه اختلاف سياسي داخل مصر، وتحت سقف الوطن وتم نقله عبر وسائل الإعلام المصرية؛ ما يصب في صالح الدولة بأكملها (حكومة - شعب - أحزاب).

بدون حرية رأي منضبطة؛ لا أمل في أي شيء

وأضاف «حسين»، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج «المشهد» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة TEN، مساء الأربعاء، أن حرية الرأي لا تعني إطلاقا الابتزاز أو انتهاك القانون، مستكملا: «نتفق أن الأساس هو حرية الرأي والتعبير.. وبدون حرية رأي منضبطة؛ لا أمل في أي شيء».

الحوار الوطني أهم حدث سياسي منذ 2013

وقال «حسين» إن الحوار الوطني هو أهم حدث سياسي منذ 2013، متابعًا: «لم يكن لدينًا حوارًا، وبات الآن لدينا حوار له منجزات ومخرجات، مصر تستحق ذلك، منوهًا إلى غياب الحوار وتيبس الحالة السياسية قبل ذلك؛ نظرًا لتحديات الإرهاب وأمور أخرى، وهذه هي الحالة التي تم تجاوزها الآن.

وأشار إلى اتفاق جميع القوى السياسية بما في ذلك المعارضة، حول ثلثي التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية؛ كمخرجات للحوار الوطني.

وتابع: «الأصل هو تمكين الجميع من حرية الرأي، وهذا لا ينفي وجود ضوابط، ولكن يجب ضمان مساحة لحرية الرأي مكفولة للجميع، وان يُطبق القانون على المتجاوزين»، معتبرًا أن البيئة السليمة للتطبيق أهم من النصوص الدستورية والقانونية.

واستكمل: «يجب تمكين المجتمع لتطبيق حرية الرأي والتعبير بطريقة واقعية وصحيحة وسليمة، وعند توافر هذه البيئة سيتم مواجهة أي خروج عن المألوف وانتهاك لحرية الرأي».

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني ليس بديلا للحكومة أو مجلسي النواب والشيوخ، ولكنه أشبه بـ«جسر تواصل»، مستكملا: «الحوار الوطني كشف قابلية الدولة والمعارضة للنقاش والتفاهم والتلاقي في نقطة ما، وهذا التطور شديد الأهمية؛ وبعض الذين تشككوا في ذلك عدّلوا عن موقفهم بسبب ما شاهدوه».

وعن سؤال «ماذا يستفيد المواطن المصري من الحوار الوطني»، أكد «حسين» أن المواطن سيستفيد من المخرجات الصادرة عن الحوار، مشيرًا إلى تغيرات مرتقبة في قوانين أو إجراءات تنفيذية؛ وهي أمور من شأنها ترسيخ حرية الرأي والانعكاس على حالة المواطن بالإيجاب.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى تصريحات المنسق العام للحوار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والتي قال فيها إن بعض المشاركين يشخصون الأزمة ولا يضعون حلولا لها، مضيفًا: «الكثيرون يتحدثون في القضايا العامة، بينما على المشاركين تقديم أفكار محددة لصانع القرار؛ من أجل تسهيل الأمر».

واستكمل: «يجب مناقشة مفهوم النخبة بجدية، وهل اختفت النخبة؟ أم الظروف تغيرت؟ أم هي مازالت موجودة ولكن لا نعلم أين هي؟ وهل فرضت وسائل التواصل الاجتماعي جدول أعمالنا.. واذا صح ذلك فهو يشير إلى وجود تقصير في صفوف النخبة».

وأكد «حسين» أن حرية الرأي مفهوم كبير وواسع؛ يتجاوز الدساتير والقوانين، ويرتبط بحالة المجتمع بأكمله، ومدى وعي الرأي العام، وقدرته على التفرقة بين الخبيث والطيب، وفرز الأخبار الحقيقية من الشائعات.

https://www.youtube.com/watch?v=hXu03Z01zs8