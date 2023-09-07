فيتوريا: سنحدد مصير رباعي الأهلي بعد مباراة إثيوبيا

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أنه سيحسم قراره بشأن رباعي الأهلي الدولي بعد نهاية مباراة الفراعنة ضد إثيوبيا.

وقال فيتوريا في المرتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس: "قبل الحديث عن إمكانية خروج لاعبين من المعسكر، أريد التأكيد على أن اللاعبين الموجودين لا يعرفون من سيلعب مباراة إثيوبيا".

وأضاف "سنرى ما سيحدث في المباراة وبعدها سنقرر ما إذا كان هناك لاعبون سيخرجون من المعسكر أو لا".

وتابع المدرب البرتغالي "أنا منتبه لكل ما يحدث، ولو هناك قرار في هذا الشأن لن أعلنه للإعلام قبل أن أتحدث فيه مع هؤلاء اللاعبين".