يرى محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات الجانب السعودي وثقتهم الكبيرة في نادي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية، جاءت بعد الصفقات القوية التي تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة، لكن الفريق الأحمر دائمًا يظهر مستوى قوي خلال المنافسات الكبرى.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك دعم جماهيري كبير للأهلي سيكون في السعودية بكل تأكيد، ويبقى المارد الأحمر له رونق في البطولات الكبرى مهما كان منافسيه، ولو استمر تكتيك كولر والستارة التي يقوم بها في وسط الملعب فأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "الأهلي لعب في المباراة الودية 4-2-3-1، وكان المفترض أن يلعب بطريقته 4-3-3 للتأقلم عليها قبل انطلاقة الموسم الجاري".

وتطرق عبدالجليل للحديث عن مواجهة مصر وإثيوبيا، قال: "مباراة رد الاعتبار بعد الخسارة المفاجئة للفراعنة، ومنتخب مصر قادر على الفوز بنتيجة كبيرة ثلاثة أو أربعة أهداف وبسهولة".

وتابع: "فيتوريا لديه قناعة كبيرة بمستوى محمود حمادة منذ توليه المسئولية، لكن لو اختارت طارق حامد أو مروان عطية أو حمادة، فسوف أفضل مشاركة طارق أو مروان بشكل أساسي على حسابه، والبديل يكون حمدي فتحي".

وزاد: "أعتقد إبراهيم عادل من بين العناصر الأقرب للمشاركة في المباراة، ومصر ستفوز على إثيوبيا بثلاثية".

وأتم: "المقاصة كان يدفع رواتب كبيرة للاعبين، منهم جيمس بيكلي الذي وصل راتبه لمليون دولار، وجون انطوي ونانا بوكو وصلت رواتبهم لـ800 ألف دولار، قبل سنوات".