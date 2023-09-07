يرى هشام يكن نجم نادي الزمالك الأسبق، أن أيمن يونس هو الأصلح في الوقت الحالي للتواجد داخل النادي، من أجل قيادة القلعة البيضاء لاجتياز أزماته الإدارية.

وقال يكن في تصريحات تليفزيونية: "يونس لديه دراية كاملة على مستوى الإدارة، وسيكون قادرًا على قيادة النادي للنجاح، سواء في منصب النائب أو العضو وأناشده بالترشح".

وواصل : "حال ترشح أيمن يونس على منصب العضوية، لن أترشح وسأكتفي بدعمه فقط، ولكن حتى الآن لم يستقر أي شخص على قراره حتى هذه اللحظة".

وأتم: "ترشح فاروق جعفر على منصب الرئيس هو حق له، ولكن لن يفوز بهذا المنصب لأن فرصته بعيدة جدًا وسط الجمعية العمومية".