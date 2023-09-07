محافظ جنوب سيناء يمهل المستثمرين أسبوعين لسداد مديونيات الكهرباء

• لن نسمح بإهدار حق الدولة.. وسنطبق إجراءات قانونية على المتقاعسين

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لقاءً موسعًا مع عدد من المستثمرين، وممثلي الفنادق بجنوب سيناء، لوضع حلول قابلة للتنفيذ لسداد مديونيات قطاع السياحة بشرم الشيخ، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الشركة لهذا القطاع الحيوي الهام.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بما تقدمه شركة القناه لتوزيع الكهرباء من تيسيرات مراعاة للتحديات التي مرت بها البلاد في لفترة الأخيرة.

ووجه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة للمتقاعسين من المستثمرين عن سداد المديونيات، خاصة في ظل التيسيرات التي تقدمها الشركة، وفي ظل الانتعاشة السياحية التي تشهدها منتجعات جنوب سيناء السياحية خلال هذه الفترة.

وقال، إنه لن يسمح بإهدار حقوق الدولة، ولابد من تحصيل كل المديونيات، وأعطى المتقاعسين فترة لا تتجاوز الأسبوعين لسداد هذه المديونيات، مؤكدًا أنه سيجري تطبيق عددًا من الإجراءات القانونية على المتقاعسين عن السداد، وفقًا للقانون بعد انتهاء هذه الفترة، خاصة أن المحافظة وجميع قطاعات الدولة وقفت بجانبهم خلال الأزمات الأخيرة.

كما حرص المحافظ، ورئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على بحث جهود الشركة في تنفيذ مشروعات قومية عديدة على أرض جنوب سيناء، وبحث آليات تدعيم جميع الشبكات وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات؛ لتوفير الطاقة الكهربائية لكل المشروعات، والأحياء السكنية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من رؤساء المدن، وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء.