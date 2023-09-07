لندن: سكان دونيتسك يصلهم نشرات إخبارية محلية باللغة الروسية من هيئة بث كبرى في روسيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن سكان منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، يصلهم الآن نشرات إخبارية محلية باللغة الروسية، من إحدى هيئات البث الكبرى في روسيا.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في الرابع من سبتمبر الجاري، أطلقت شركة "عموم روسيا" الحكومية للبث التلفزيوني والإذاعي، امتيازا في دونيتسك وبدأت البث في جمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها دوليا.

وذكر التقييم أن نشرات الأخبار المحلية تقدمها قناة "روسيا تي في 1" الروسية، وأنها تطرح وجهة النظر الروسية للحرب. ويأتي ذلك كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها روسيا لتأكيد سيطرتها الدائمة على المنطقة.

وأشار التقييم إلى أن المحطات التلفزيونية والإذاعية الناطقة باللغة الروسية، والتي تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، متاحة حاليا مجانا في المناطق التي تم ضمها قبل عام 2014. واستمر مقدمو الخدمة في عموم أوكرانيا في تقديم محتوى باللغة الروسية من مصادر محلية، بعد اندلاع الجرب.