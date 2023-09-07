رئيس مركز ويلسون: الغموض الاستراتيجي يهيمن على سياسة أمريكا تجاه تايوان

هناك أقل من 6% من المواطنين في تايوان إما يؤيدون السعي الفوري للاستقلال عن جمهورية الصين الشعبية أو التوحيد معها. ويريد أكثر من 88% الحفاظ على الوضع الراهن على الأقل في الوقت الحالي.

ويقول السفير مارك جرين الرئيس التنفيذي لمركز ويلسون الأمريكي في مدونة نشرها المركز، إن السياسيين وصانعي السياسة الأمريكيين ومنتسبي وسائل الإعلام غالبا ما يتعثرون عندما يطلب منهم أن يحددوا بدقة السياسة الأمريكية الرسمية تجاه تايوان. ويرجع ارتباكهم إلى التسميات الغامضة التي نطلقها على تواجدنا في المنطقة- تعبيرات مثل "سياسة صين واحدة" و"الغموض الاستراتيجي".

ويرى جرين أن الشيء غير الغامض هو أن النهج الأمريكي طويل الأمد الثابت في ظل إدارات الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء، نجح إلى حد كبير. فقد مكن تايوان من الازدهار. وأتاح للولايات المتحدة فرصة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع تايوان. كما سمح بتدفق التجارة بحرية عبر مضيق تايوان، إذ أن 50% من حركة الحاويات التجارية تمر عبر المضيق يوميا.

كما أن الأمر غير الغامض أيضا هو مستوى دعم شعب تايوان وقادتها للنهج الأمريكي. ووفقا لمركز الدراسات الانتخابية بجامعة تشنجشي الوطنية- الذي يتمتع بخبرة طوال عقود في مجال استطلاع مواطني تايوان بشأن مواقفهم السياسية الأساسية، هناك 5.8% فقط يريدون أن تسعى حكومتهم على الفور إما للاستقلال التام عن جمهورية الصين الشعبية أو إعادة التوحيد مع البر الرئيسي.

ويريد نحو 29% ممن شاركوا في الاستطلاع الحفاظ على الوضع الراهن في الوقت الحالي قبل أن يحددوا الوضع المستقبلي فيما بعد، بينما يريد أكثر من 28% الحفاظ على الوضع الراهن إلى الأبد. ويريد أكثر من 25% الحفاظ على الوضع الراهن في الوقت الحالي قبل أن يتجهوا في نهاية المطاف نحو الاستقلال. ويريد 6% فقط الحفاظ على الوضع الراهن في الوقت الحالي، ثم يتجهون نحو التوحيد في المستقبل.

ويقول جرين إن كل هذا حقيقي في الوقت الذي يقترب فيه عدد متزايد من الطائرات الحربية والسفن الصينية من أجواء ومياه تايوان لبث الخوف في قلوب مواطني الجزيرة.

ويتساءل جرين قائلا: "كيف نصوغ سياستنا الحالية تجاه بكين وتايبيه"، ويقول إنه في عام 1979، اعترفت الولايات المتحدة رسميا بجمهورية الصين الشعبية وألغت اعترافها بجمهورية الصين (المعروفة باسم تايوان). وفي الوقت نفسه لم تعترف الولايات المتحدة بسيادة الصين على تايوان، واعترفت فقط بموقف بكين بأن تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية.

ومن خلال سن قانون علاقات تايوان، أعلنت واشنطن أن "سياسة الولايات المتحدة هي الحفاظ على علاقات تجارية وثقافية موسعة ووثيقة وودية وغيرها من العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وتايوان وتعزيزها، وأعربت عن توقع تقرير مصير مستقبل تايوان بالطرق السلمية".

وبمعنى آخر فإنه رغم أنه ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية حيث لا توجد سفارة أو قنصلية أمريكية في تايبيه -رسمية مع تايوان- بذلت الحكومة الأمريكية جهدا كبيرا لتعزيز رباطها القوي مع تايوان. ووفقا للتعبيرات السياسية فإن هذا الرباط تحدده أساسا سياسة الصين واحدة، وقانون علاقات تايوان و"الضمانات الست" التي قدمها الرئيس الأسبق ريجان لتايوان في أعقاب اعتراف أمريكا بجمهورية الصين الشعبية.

وتنص الضمانات الست على أن الولايات المتحدة لم تتفق على تحديد موعد لإنهاء مبيعات الأسلحة لتايوان، وأن الولايات المتحدة لم تتفق على أخذ رأي بكين قبل مبيعات الأسلحة لتايوان، وأن الولايات المتحدة ترى أنه ليس لها دور في الوساطة، وأنه ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لتغيير أو مراجعة قانون علاقات تايوان، وأن الولايات المتحدة لن تغير موقفها بالنسبة للسيادة على تايوان، وأن الولايات المتحدة لن تحاول الضغط على تايوان للدخول في مفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية.

ويؤكد جرين أن كل ما سلف ساهم في "الغموض الاستراتيجي"، الذي أتاح لرئيسة تايوان تساي إنج وين التأكيد على أن تايوان ليست في حاجة لإعلان الاستقلال لأنها كانت دائما تتمتع بالاستقلال. وعموما، سارع خبراء تايوان إلى الإشارة إلى أن جمهورية الصين الشعبية لم تسيطر أو تحتل بالفعل بوصة مربعة واحدة من الجزيرة. وما تقوله تساي لا يشير إلى أي تغييرات في الوضع الحالي لتايوان.

وفي الختام يقول جرين إن تايوان كثيرا ما يتردد اسمها في الأخبار هذه الأيام بسبب التصرفات العدائية من جانب حمهورية الصين الشعبية. كما أن اسمها يتردد في الأخبار بسبب الدعوات المتزايدة من جانب أصدقائها الأمريكيين للتعجيل بتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية للجزيرة. وهناك أمور كثيرة يمكن أن تفعلها الولايات المتحدة لدعم تايوان لتذكير مواطنيها بأنهم ليسوا وحدهم. ولا يتطلب أي من هذه الأمور أي انحراف عن "الغموض الاستراتيجي".