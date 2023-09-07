الكويت: الدورة الـ15 من مهرجان صيفي ثقافي يواصل فعالياته

تتواصل بالكويت، فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان "صيفي ثقافي"، اليوم الخميس، والذي يقام خلال الفترة من الثالث وحتى 17 من الشهر الجاري، تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.

وأعلن جاسم مال الله، مدير المهرجان، أن فعاليات خامس أيام المهرجان، تشهد حضوراً للتراث الكويتي الذي يعمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على صونه وإحيائه على الدوام.

وأشار مال الله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إلى أن فعاليات اليوم تتضمن عددا من الورش المعنية بالتراث، مثل ورشة تعليم صناعة المجسمات التراثية، مثل البيت الكويتي القديم وأبوابه وشبابيكه، وورشة أخرى تتعلق بفن السدو، وهو فن شعبي معروف بالكويت والخليج والجزيرة العربية.

ويشهد المهرجان، حسب أجندته اليوم، انطلاق ورشة حول فن الكاريكاتير تستمر 3 أيام، فيما يختتم معرض "العربي حول العالم الذي استمر 3 أيام وافتتحته عائشة المحمود الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني، والكاتب المعروف إبراهيم المليفي رئيس تحرير مجلة العربي".

وصرح المليفي لـ" د. ب .أ"، بأن استمرار المعرض على مدار 3 أيام تأكيد على أن المجلة في حالة تواصل مع القارئ، وأشار إلى أنه طوال أيام المعرض كان يتم تغيير مجموعات الصور المعروضة بشكل يومي، لافتاً إلى أن مجلة العربي التي تأسست عام 1958 تملك مجموعة ضخمة من الصور التي تعد بمثابة كنوز فوتوغرافية تنقل المشاهد لحقب تاريخية مختلفة، وبلدان عديدة في قارات العالم أجمع.

يُذكر أن مهرجان "صيفي ثقافي 15"، يتواكب مع احتفالات الكويت بمرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي تأسس في عام 1973، كهيئة مستقلة تابعة للدولة، بهدف الإسهام في خلق مناخ إبداعي وثقافي وفني وتنمية الأنشطة الثقافية على أرض الكويت، والإسهام في تحقيق نهضة ثقافية عربية.