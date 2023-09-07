أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس تراجع حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1ر0% سنويا إلى 08ر27 تريليون يوان (76ر3 تريليون دولار).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الإدارة العامة للجمارك القول إن صادرات الصين زادت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين بنسبة 8ر0% سنويا إلى 47ر15 تريليون يوان، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر1% إلى 61ر11 تريليون يوان.

في الوقت نفسه تراجع حجم التجارة الخارجية للصين خلال أغسطس الماضي بنسبة 5ر2% سنويا إلى وزادت بنسبة9ر3% شهريا.

