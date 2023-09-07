محافظ المنوفية يشهد فعاليات الدورة التدريبية حول أساسيات الإسعافات الأولية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات الدورة التدريبية "برامج التوعية بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين" بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة للعاملين بالجهاز الإداري، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية؛ لنشر الوعي الصحي والثقافي لدى العاملين وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو إكساب العاملين مهارة الإسعافات الأولية والتي تساعد فى إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التى يتعرض لها نتيجة الإصابة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، لافتا إلى أن الإسعافات الأولية هي الرعاية المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذي تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته، حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

تناولت الدورة التدريبية شرحا تفصيليا لكيفية فحص المصاب والتعامل مع الجروح السطحية والعميقة والحروق والجلطة القلبية، وغيرها من الموضوعات، وأكد المحافظ أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتي قد تساهم في إنقاذ حياة إنسان.

وأعرب المحافظ عن الشكر والتقدير إلى هيئة الإسعاف المصرية لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على سلامة المواطنين في كل مكان.