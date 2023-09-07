أتاحت إسرائيل العديد من الوثائق والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، لحرب أكتوبر، للعامة لأول مرة، وذلك بعد مرور 50 عاما على الصراع.

وقام أرشيف الدولة الإسرائيلية اليوم الخميس، بنشر محتويات 1400 من ملفات الوثائق، ونحو 1000 صورة، و850 تسجيلا صوتيا ومقطع فيديو وأكثر من 250 ملاحظة مختصرة.

وقال أمين أرشيف الدولة، روتي أبراموفيتز، إن فرز المواد ومعالجتها استغرق عامين ونصف. وكان الهدف هو إظهار مختلف جوانب الحرب "التي أثرت على جميع نواحي الحياة في إسرائيل".

وتتضمن المواد التي تم إصدارها مؤخرا، وثائق من مكتب رئيسة الوزراء آنذاك جولدا مائير، وتقارير من الخطوط الأمامية، ومعلومات بشأن مفاوضات ما بعد الحرب.